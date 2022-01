Palermo, verso Catanzaro: tutti negativi, anche Perrotta in campo. Le ultime

Il focolaio di Covid-19 si è definitivamente spento: le ultime in vista della sfida tra Catanzaro e Palermo, in programma lunedì sera

"Tutti negativi. Il focolaio di Covid-19 nel gruppo squadra del Palermo si è definitivamente spento". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. Nella giornata di ieri, sul campo dello Sport Village, hanno lavorato con i compagni di squadra anche Peretti e Perrotta, così come il giovane portiere Grotta. Assenti, invece, Mauthe e Corona, a disposizione del tecnico della Primavera per il derby di sabato contro il Catania. "Si attende solo il via libera dei medici, invece, per recuperare Marong, presente al campo in borghese", si legge. Tamponi negativi anche per tutti i membri dello staff tecnico.

"Senza più positivi al Coronavirus e in attesa di avere l’intero organico a disposizione... Baldini continua a non cambiare", prosegue il noto quotidiano. Nella seduta di ieri, infatti, il tecnico ha schierato gli stessi uomini, cambiando solo i portieri. Lunedì al "Ceravolo" giocherà, però, Massolo, vista la squalifica di Pelagotti e di Buttaro. In campo dal primo minuto, con ogni probabilità, anche Almici e Giron, Lancini e Somma centrali, Odjer e Dall'Oglio in mezzo al campo, Silipo e Felici sulla fasce e Luperini sulla trequarti a supporto di Soleri. Ovvero chi non ha contratto il virus o quasi.

Baldini, dunque, continua a puntare sul 4-2-3-1. Stesso modulo usato sul terreno di gioco di Tommaso Natale per il secondo schieramento, con Buttaro e Crivello terzini, Accardi e Marconi in difesa, De Rose in mediana con Doda adattato, Valente e Floriano sulle fasce e Fella alle spalle di Brunori.