Palermo, Verre plus di Corini: geometrie, esperienza e qualità per sognare i playoff

Valerio Verre è un nuovo giocatore del Palermo FC

⚽️

di Anthony Massaro

Un ritorno a Palermo, tanto atteso quanto voluto e bramato. Valerio Verre lascia la Serie A e la Sampdoria per ritornare a vestire nuovamente rosanero in cadetteria. Il direttore sportivo del club di viale del Fante, Leandro Rinaudo, coadiuvato dal manager di riferimento dell'area scouting del City Football Group, Luciano Zavagno, ha brillantemente definito nei giorni scorsi il trasferimento del centrocampista dal club blucerchiato alla società del capoluogo siciliano. Una mezzala mancina che può svariare su tutti i fronti in zona nevralgica. Piede educato, rapidità d'esecuzione e di pensiero, sopraffina visione di gioco, Verre può davvero rappresentare un profilo di alto lignaggio per gli attuali standard del campionato di Serie B. Pedina estremamente duttile e funzionale per il credo calcistico di Eugenio Corini che ultimamente sta disponendo la compagine siciliana con un modulo piuttosto elastico, Talvolta declinabile in un 4-3-3 pronto a divenire sollecitamente un classico 3-5-2, in relazione a tipologia di avversario e contingenze del match in corso d'opera.

Concretizzato il trasferimento a titolo temporaneo di Valerio Verre, reduce da un semestre complessi con la maglia della Sampdoria, tra criticità di classifica e situazione precaria in ambito societario, il giocatore scuola Roma è atterrato nella tarda serata di ieri a Palermo. Il classe 1994, che ha anche vinto i playoff di Serie B sette stagioni fa con il Pescara, è stato tra i prezzi pregiati sacrificati a malincuore dal club doriano, nonostante il continuo impiego da parte di Stankovic e le ottime risposte sul rettangolo verde da parte del ragazzo. Verre è stato sin da subito ammaliato dalla prospettiva di indossare nuovamente la casacca della squadra palermitana con cui ha giù conquistato un'esaltante promozione in massima serie nella stagione 2013-2014. L'ex Empoli è oggi un giocatore straordinariamente cresciuto molto sotto il profilo prettamente tattico e della continuità di rendimento. Nelle ultime stagioni Verre si è mostrato un centrocampista esperto. eclettico e strutturato, una virtuosa evoluzione rispetto a quel giovane prospetto facente parte del gruppo della promozione in Serie A guidato da Gennaro Gattuso prima e Beppe Iachini poi. Intesa quadriennale con il club targato City Football Group, qualora quest'ultimo riscattasse per intero il cartellino del calciatore capitolino la prossima estate.

Palermo, fumata bianca per Verre: c’è ok di Sampdoria ed agente. I dettagli — Il centrocampista, oggi ventinovenne, muove i primi passi della sua parabola ascendente nelle giovanili della Roma. Tra il 2010 ed il 2012 disputa i campionati primavera oltre che le annesse competizioni di categoria ad eliminazioni diretta. Verre nella sua esperienza all'interno della cantera giallorossa totalizza 43 presenze e firma sei reti. Un bottino che attira l'attenzione di alcuni top club del panorama calcistico nazionale.

Nel 2012 Verre passa, via Genoa, in prestito al Siena, tornando poi una seconda volta nella capitale senza mai trovare grande spazio. Altra esperienza formativa in direzione Udine e successivo passaggio a titolo temporaneo ali Palermo di Maurizio Zamparni, in cui collezionerà ben 20 presenze nel torneo cadetto, firmando cinque assist e contribuendo alla storica promozione in Serie A. Nel 2014/2015 la significativa esperienza con il Perugia in Serie B. Quarantuno apparizioni, cinque gol e quattro assist. Nella stagione 2015/2016 il Pescara sceglie di puntare le proprie fiches sul fantasista romano già affermatosi in Serie B. Annata con il club abruzzese brillante, con tanto di promozione in massima serie, raggiunta attraverso la vittoria dei playoff dalla banda di Massimo Oddo.

Tra il 2016 ed il 2023, arriva il ritorno in A con i delfini, quindi la Sampdoria, il ritorno a Perugia, poi Verona, il bis blucerchiato e la parentesi Empoli. Sei annate e mezzo in cui Verre dimostra sul campo di essere un giocatore in perenne ascesa ed evoluzione in termini di personalità, sagacia tattica e intelligenza calcistica con numeri degni di nota. 206 presenze, diciotto gol e tredici assist per il trequartista. Oggi il classe 1994 è pronto a prendere in mano le redini del centrocampo della squadra di Corini, al fine di conferire un notevole plus di fosforo, fluidità e qualità allo sviluppo della manovra.