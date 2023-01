Palermo, fumata bianca per Verre: c’è ok di Sampdoria ed agente. I dettagli

Valerio Verre è virtualmente un nuovo giocatore del Palermo

Mediagol ⚽️

Pazienza e perseveranza della dirigenza rosanero sono state premiate. L’intesa tra Sampdoria e Palermo per il trasferimento di Valerio Verre alla corte di Eugenio Corini era già stata trovata da tempo, idem tra il club rosanero e l’entourage del calciatore. Tuttavia l’affare era rimasto in stand-by, sia per le esigenze tecniche della società blucerchiata, che ha continuato ad impiegare il centrocampista in attesa di reperire il sostituto ideale sul mercato, sia per una serie di aspetti economici e burocratici ormai in via di risoluzione.

Nelle ultime ore è finalmente giunta la fumata bianca: trattativa sbloccata con Verre che è virtualmente un nuovo giocatore del Palermo. Prestito con diritto di riscatto in favore del club di viale del Fante per il cartellino del centrocampista classe 1994. Nell'eventualità in cui il Palermo, la prossima estate, riscattasse per intero il cartellino del calciatore, l'ex Pescara firmerebbe un contratto triennale con la società rosanero (scadenza giugno 2026). Arrivo previsto in città nella giornata di giovedì, dopo le rituali visite mediche e le formalità che preludono al tesseramento.

Corini può sorridere, il binomio manageriale composto da Leandro Rinaudo e Luciano Zavagno regala allo stesso tecnico un rinforzo duttile e di grande qualità per la categoria nella zona nevralgica del campo. Verre, inoltre, ha già vestito la maglia rosanero, conquistando un'esaltante e meritata promozione in Serie A, nel 2013-2014 con Gennaro Gattuso prima e Beppe Iachini poi alla guida della compagine siciliana. Il Palermo chiude un’operazione di livello in entrata ed il calciomercato rosanero potrebbe regalare altre gradite sorprese nel rush finale.