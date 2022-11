Palermo-Venezia, precedenti al Barbera: lampo Segre, acuto Struna. La sfida playoff…

Ventisei i precedenti tra Palermo e Venezia allo stadio "Renzo Barbera"

Vocazione propositiva e voglia di migliorare una classifica deficitaria, lagunari in Sicilia a caccia del riscatto. C'è il Venezia del neo tecnico Paolo Vanoli sul cammino del Palermo di Eugenio Corini. Il match - valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie BKT - è in programma domenica 27 novembre alle ore 18.00 allo stadio "Renzo Barbera". Gli uomini del "Genio" tornano in campo, dunque, dopo la sfortunata sconfitta in casa del Cosenza nell'ultimo turno del torneo cadetto prima della sosta. .

I PRECEDENTI — Palermo e Venezia si affronteranno per la ventisettesima volta allo stadio "Renzo Barbera" Nei ventisei precedenti i veneti hanno avuto la meglio in quattro occasioni, mentre i rosanero si sono imposti in ben quattordici circostanze. Otto il totale dei pareggi tra le due squadre, con l'incontro più recente nella regular season conclusosi proprio 1-1 nella stagione di Serie B 2018-2019. A sbloccare la sfida, in quella gara, ci pensò un attuale calciatore rosanero, Jacopo Segre, allora in forza alla squadra arancioneroverde. Fu il gol di Struna a ristabilire in extremis la parità, con l'attuale difensore del Perugia che siglò la rete al 90'. Era la stagione funesta della controversa e rovente doppia finale playoff contro il Frosinone, crocevia negativo che precedette il fallimento della vecchia U.S. Città di Palermo, con il club di viale del Fante che da lì a pochi mesi sarebbe ripartito con una nuova denominazione dal ginepraio della Serie D.

Il Venezia non vince in casa del Palermo da circa vent'anni, precisamente dall'annata 2002-2003 quando i lagunari si imposero per 0-2 nel torneo cadetto. Era la squadra di Gianfranco Bellotto, che superò i siciliani dell'ex tecnico Daniele Arrigoni grazie alle reti di Drazen Brncic e Paolo Poggi.

I rosanero hanno avuto la meglio negli ultimi quattro precedenti in Serie B. Due successi e due pareggi per la squadra oggi di proprietà del City Football Group. Nel 2003-2004, anno della storica prima promozione in Serie A tragata Zamparini, il match terminò 4-0, ed a risultare decisivi furono i gol di Luca Toni (doppietta), Emanuele Filippini e Andrea Gasbarroni. Un pareggio a reti bianche per le due compagini nel dicembre 2017. Rimanendo nella stagione agonistica 2017-2018 la franchigia palermitana ottenne un'altra vittoria tra le proprie mura. Successo di misura pesantissimo, nel match valevole per la semifinale di ritorno dei playoff del torneo cadetto. Dopo il pari ottenuto al Penzo, la squadra dell'allora mister Roberto Stellone si impose grazie all'autogol di Maurizio Domizzi nei primi minuti della sfida.