Palermo, venerdì la “finale” col Brescia: le combinazioni per un posto nei playoff

"Nonostante la sconfitta e il sorpasso ad opera del Venezia, il Palermo ha ancora concrete possibilità di giocare i play-off". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sull'ultima giornata della regular season. Venerdì 19 maggio, alle ore 20:30, allo Stadio "Renzo Barbera", il Palermo ospiterà il Brescia con la possibilità di decidere il proprio destino. Con una vittoria, infatti, la squadra di Eugenio Corini avrebbe la certezza di disputare i playoff, senza attendere i risultati dagli altri campi. Da ottava o da settima in caso di mancato successo del Venezia (oggi settimo a +1 dal Palermo ) in quel di Parma .

"In caso di pareggio i rosa non sarebbero più padroni del proprio destino e dovrebbero sperare in un favore dalle rivali, a cominciare da Reggina e Ascoli che si affronteranno in Calabria", si legge. Ma un doppio pareggio al "Barbera" e al "Granillo" premierebbe proprio Brunori e compagni. Ma in quel caso, anche Pisa e Como non dovrebbero conquistare i tre punti.