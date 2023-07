Palermo, Vasic saluta Padova: “Casa e parte di me. Da raccattapalle a privilegiato”

"Quando la domenica mi sedevo dietro la porta e guardavo il campo attraverso la rete, sognavo di poter, un giorno, vestire la maglia della mia città. Da semplice raccattapalle e tifoso, ho avuto l’onore di difendere i colori della mia squadra in giro per l’Italia. Mi sento privilegiato e voglio ringraziare tutti coloro che, in questo percorso, mi hanno regalato emozioni e aiutato a crescere. Se non sono più quel bambino con un sogno nel cuore è grazie a voi.