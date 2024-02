Palermo, Valente saluta: “Contribuito alla rinascita. Storia che racconterò ai figli”

Dopo appena 271 minuti sul terreno di gioco in cui comunque è riuscito con tre rifiniture vincenti a mandare in gol i suoi compagni, non ci sarà ancora spazio per Nicola Valente, baluardo della cosiddetta vecchia guardia e in seno allo spogliatoio rosanero, nel Palermo targato City Football Group che punta ad essere competitivo per il grande salto in Serie A nell’attuale stagione calcistica. L'ex Carrarese ha salutato la piazza rosanero con questo post pubblicato sul proprio profilo Instagram: