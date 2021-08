Palermo, vaccini e biglietti omaggio: 150 inoculazioni per il match di Coppa Italia

Il Palermo e l'Asp diramanoi dati relativi all'iniziativa congiunta che prevedeva l'omaggio di un biglietto per assistere al match di Coppa Italia tra i rosanero ed il Picerno per i vaccinati nella postazione nel piazzale antistante lo stadio

In due giorni 150 le persone alle quali è stato somministrato il vaccino nell'apposita postazione allestite nel piazzale antistante lo stadio "Renzo Barbera" , di cui 126 hanno ricevuto la prima dose di siero. Questo il report diramato dal Palermo FC e dell'Asp, relativamente dell'iniziativa congiunta che prevedeva il diritto ad un biglietto omaggio per assistere al match di Coppa Italia di Serie C tra i rosanero ed il Picerno riservato a coloro che hanno ricevuto a piazzale Cestmir Vycpalek l'inoculazione del vaccino anti Covid-19 .

"Ringrazio il Palermo calcio per un’iniziativa che ha consentito di vaccinare oltre 120 persone che, finora, non eravamo riusciti a raggiungere la collaborazione e l’integrazione tra realtà anche diverse sono fondamentali per raggiungere un obiettivo comune, e cioè somministrare le dosi al maggior numero di cittadini per raggiungere l’immunità di gregge. La vaccinazione è l’unica soluzione ad una pandemia che continua a condizionare le nostre vite . Siamo sempre pronti e disponibili ad iniziative come quella organizzata con il Palermo calcio per convincere gli irriducibili. E l’esempio dei due giorni che ci hanno visti impegnati allo stadio, dimostra che la passione per il calcio e l’amore per la propria squadra del cuore può anche essere utile per vaccinare chi ancora era restio".