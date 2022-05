Palermo, una vittoria che fa rumore: i rosanero spaventano le altre big dei playoff

Con la vittoria a Trieste il Palermo di Silvio Baldini ha mandato un chiaro segnale alle rivali per la promozione in Serie B

"Un calo nella ripresa non cambia i risultati. L’esordio del Palermo nei playoff è un segnale chiaro per Padova, Reggiana e Catanzaro (tutte e tre seconde nei rispettivi gironi), ovvero per le tre principali contendenti alla promozione in Serie B, ancora in attesa di scendere in campo", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sull'uno a due maturato al Nereo Rocco tra Triestina e Palermo.