Palermo, un salvataggio che vale… oro: Marconi, leadership e interventi miracolosi

Ivan Marconi ha preso in mano le redini del pacchetto difensivo del Palermo di Silvio Baldini che affronterà il Padova di Massimo Oddo nel ritorno della finale playoff di Serie C dopo la vittoria maturata per zero a uno all'Euganeo

A cura di Nicolò Cilluffo

Padova e Palermo si affrontano nel primo dei due atti previsti per decretare la vincente dei playoff di Serie C. All'Euganeo si respira l'aria delle grandi occasioni con la squadra di Silvio Baldini che sblocca l'incontro al decimo minuto grazie al tapin vincente di Roberto Floriano dopo l'assist di Nicola Valente. Tripudio rosanero sugli spalti, c'è ancora una montagna da scalare. La compagine di Massimo Oddo acquisisce fiducia con lo scorrere incessante del cronometro e al minuto 30' Gasbarro mette al centro un traversone insidioso dal binario sinistro. Pallone a uscire, Massolo legge male la traiettoria e si fa ingannare dal colpo di testa di Chiricò che arriva prima di lui sulla sfera bianca. Secondi interminabili, frangenti in cui il tempo sembra fermarsi. La palla scivola via dal radar di Massolo, un rimbalzo a terra e accenno di esultanza del pubblico biancoscudato. Ivan Marconi non ci sta. Scatto fulmineo, rovesciata e pallone che dà un bacio alla traversa per poi allontanarsi definitivamente dalla linea di porta.

Il Palermo sbanca lo stadio Euganeo di Padova per zero a uno e al ritorno avrà il vantaggio di poter contare su un doppio risultato a favore (vittoria o pareggio) per approdare in Serie B. Domenica 12 giugno alle ore 21.15, in un Renzo Barbera completamente gremito in ogni ordine di posto, andrà in scena l'ultimo atto della finalissima dei playoff di Serie C.

Nel mini torneo che sta per volgere al termine, uno dei punti cardine dell'undici di Silvio Baldini è stato proprio Ivan Marconi. Sette partite su sette disputate dal primo all'ultimo minuto. Un totale di oltre 630' minuti complessivi giocati, senza mai perdere lucidità e indole temeraria. Unico giocatore del reparto più arretrato del Palermo ad essere sempre sceso in campo in questi playoff e dunque certezza imprescindibile su cui puntare le propriefiches nella gara di ritorno contro il Padova.

L'ex difensore del Monza è sbarcato in Sicilia all'inizio della scorsa stagione agonistica, collezionando - complessivamente - sessantadue presenze con la maglia rosanero tra campionato, Coppa Italia e playoff validi per compiere il salto di categoria dalla C alla B. Apparizioni condite da un gol di testa, siglato in occasione del fight contro il Monopoli, a seguito di un assist di Andrea Silipo nella sfida vinta per tre a zero dal Palermo nello scorso torneo. Personalità, carisma ed esperienza messe a servizio della causa siciliana.

Nella difesa a quattro di Silvio Baldini, il classe 1989 ricopre il ruolo di difensore centrale di sinistra. La coppia formata con Edoardo Lancini ha dato garanzie in questi playoff, nonostante nel corso dell'annata alcune prove siano state costellate da topiche lampanti sul piano squisitamente tecnico e psicologico. Aver lavorato in modo assiduo e costante sui propri errori, con nuovi stimoli e motivazioni di spessore, ha inciso sul rendimento dei due centrali del Palermo.

La Serie B passa dai 35 mila del Barbera, dal lavoro di impostazione, filtro e smistamento dei centrocampisti, dagli spunti delle ali e dai gol degli attaccanti ma, soprattutto, dalla capacità di porre argine alla proposta offensiva del Padova con Massolo, Buttaro, Lancini, Marconi e Giron, su tutti, che saranno chiamati all'arduo compito di contenere e spegnere le velleità biancoscudate.