Palermo, un ritiro senza esuberi: da Crivello a Saraniti. Gli assenti al pre raduno

"Si comincia alla Favorita e si parte senza i quattro 'esuberi', che verranno eventualmente aggregati al gruppo nel caso in cui non si trovasse una soluzione prima del ritiro di San Gregorio Magno, in programma a partire da lunedì". Così il Giornale di Sicilia, che punta i riflettori sull'inizio della settimana di pre ritiro in casa Palermo. Allo Stadio 'Renzo Barbera' prima, all'interno del Parco della Favorita poi, si è ufficialmente aperta la nuova stagione rosanero, con dubbi e incertezze legate al mercato ancora da delineare. In primis, il club di Viale del Fante, starebbe puntando ad una definizione chiara e preventiva della rosa, in vista del ritiro di San Gregorio Magno che inizierà dal 19 luglio e che coinvolgerà la squadra fino al 2 agosto.

Per attuare tale obiettivo, la società si è mossa escludendo i giocatori che - dopo diversi colloqui esplorativi con Giacomo Filippi - non rientrano nel progetto tecnico dell'allenatore per la prossima stagione. Crivello, Saraniti, Somma e Broh. Questi al momento i quattro nomi nella lista degli esclusi dalla settimana che precederà il raduno, nella quale il Palermo effettuerà test fisici e analisi medio-sportive con l'intero staff del tecnico partinicense. In attesa di nuovi sviluppi dal calciomercato, questi quattro giocatori - considerati tutti in uscita - sono momentaneamente esclusi dal ritiro della squadra, in attesa della partenza per San Gregorio Magno per la quale si dovrà prendere una decisione su chi eventualmente, tra questi nomi, portare nella spedizione campana.

Oltre agli esuberi, però, diversi i punti fermi della rosa, tra giovani di prospettiva, volti nuovi e colonne portanti dell'organico in forza dall'anno scorso."I giovanissimi Misseri (portiere), Mauthe (terzino), Toure (centrocampista) e Corona (centravanti), più i tre volti nuovi. Non solo Giron e Massolo, ma anche Buttaro". Queste le nuove facce dell'organico di Giacomo Filippi, in attesa di captare la condizione fisica dei giovanissimi e di nuovi rinforzi dal mercato, con la squadra che nel frattempo si prepara tra gli agrumeti del Parco della Favorita.