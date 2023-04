Palermo, un cerchio da chiudere: Brunori e quell’errore dal dischetto a Cosenza

Dall'errore con il Cosenza altri tre errori dagli undici metri, intervallati dalla realizzazione contro la Reggina di Pippo Inzaghi. Brunori contro il Pisa ha, poi, lasciato il calcio di rigore al palermitano Di Mariano che sarà assente contro il Cosenza. E, allora, in caso di penalty chi andrà dagli undici metri? "Magari sarà lo stesso Brunori a presentarsi sul dischetto, anche se in prima battuta dovrebbe toccare a Soleri che contro il Modena ha già ceduto l’incombenza a Vido per consentirgli di segnare il primo gol stagionale", si legge sulla Rosea.