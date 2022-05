Palermo, un capitano senza fascia: Accardi, la squadra in mano e quel sogno Serie B

Leader carismatico, punto di riferimento ed esempio per i compagni. Andrea Accardi, il calciatore tipo di Silvio Baldini

Mediagol ⚽️️

di Nicolò Cilluffo

"Quel che i giocatori non hanno capito è che non esistono titolari e riserve ma solo titolari. Prendo l’esempio di Andrea Accardi, oggi è andato in panchina ma è un titolare, gioca o non gioca lui sa cosa significa vestire la maglia del Palermo", così Silvio Baldini a margine di una delle pagine più buie del suo secondo mandato sulla panchina siciliana. De Rose e compagni agguantano in extremis a Potenza un pareggio infelice che costituirà, poi, il punto di svolta della stagione agonistica del Palermo. Un duro sfogo in mixed zone del tecnico originario di Massa che sortirà l'effetto sperato di compattare un gruppo ancora alla ricerca di sé stesso.

Un legame viscerale, un binomio che ha preso piede anni or sono. Andrea Accardi, la storia di un palermitano cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell'allora Us Città di Palermo. Un leader, dentro e fuori dal campo. Uomo spogliatoio in grado di trasmettere ai nuovi arrivati valori e conoscenze intrinseche alla maglia rosanero.

Un'annata partita non nel migliore dei modi, con due infortuni prima al polpaccio e poi al tendine che l'hanno tenuto ai box per le prime quattordici giornate di campionato. Mesi di lavoro differenziato, le cure a Siviglia e la voglia di riprendersi Palermo e il Palermo. Venti novembre 2021, la data del rientro in campo a distanza di circa quattro mesi dall'ultima volta nel match casalingo contro la Paganese conclusosi per tre a zero in favore della squadra allora allenata da Giacomo Filippi. La standing ovation del Barbera, l'odore dell'erba dentro le narici e la voglia di ricambiare l'affetto della sua gente con prestazioni di spessore che potessero contribuire all'obiettivo del club di viale del Fante.

Centosessantuno minuti complessivi sotto la gestione dell'ex vice di Boscaglia che lo impiega da difensore centrale nel terzetto più arretrato. Accardi, comprensibilmente, fatica un pò ad ingranare a causa della lunga assenza dal campo e di un'attitudine non particolarmente conforme al ruolo disegnatogli da Filippi. Scossone sulla panchina siciliana e Silvio Baldini prende in mano le redini del Palermo dopo la sconfitta dei rosanero sul campo del Latina.

Un exploit a livello tecnico, tattico e caratteriale. L'ex allenatore di Empoli e Carrarese ridisegna la squadra in un 4-2-3-1 e Accardi viene impiegato da terzino destro. Un totale di 995' minuti per il classe 1995 che con tempo, voglia e determinazione diventa il titolare di un Palermo capace di alternare grandi prestazioni casalinghe a debacle inspiegabili in esterna. In particolare, in quel di Foggia i rosanero perdono quattro a uno nell'unica partita in cui Baldini sceglie di utilizzare il 3-4-2-1, impiegando Accardi da braccetto di destra della difesa a tre. In quell'occasione l'ex Trapani è il capitano della compagine sicula, l'unica volta in stagione per lui che capitano lo è sempre, con o senza fascia al braccio. Accardi è capitano nei modi di fare, nell'atteggiamento e nella caparbietà. A fari spenti o sotto i riflettori del Barbera, in casa o in trasferta, dopo le grandi vittorie ma, soprattutto, dopo le sconfitte più clamorose.

Taranto, Picerno, Monopoli, Bari e Triestina. 5 vittorie, 3 gol subiti e 15 realizzati in totale. Tre clean sheet su cinque per la banda targata Baldini che si appresta ad affrontare la Triestina di Bucchi nel ritorno del primo turno del playoff Nazionale di Serie C. Lucido, attento e ordinato. Il difensore palermitano colleziona una sfilza di prestazioni maiuscole che conferiscono solidità al reparto difensivo del Palermo. Negli ultimi cinque minuti di partita al "Nereo Rocco", Accardi lascia il posto a Buttaro a causa di una distorsione al ginocchio che lo ha fatto allenare a parte in questi giorni di preparazione della gara in programma in un Renzo Barbera completamente tutto esaurito.

"Accardi e Soleri? Si sono allenati a parte, hanno degli acciacchi ma sono a disposizione, non ci sono problemi. Hanno cercato di stare attenti, sono disponibili al 100% in vista del match", ha dichiarato Baldini nella consueta conferenza stampa pre Triestina. E, allora, Andrea è pronto a prendersi l'abbraccio della sua gente con la quale condivide un sogno, racchiuso nell'angulus più intimo e profondo del proprio io.