Palermo, un attacco in prestito: Fella e Soleri vincolati dalla promozione in Serie B

"L’attacco cambia volto... in prestito. I tre nuovi innesti per sostituire Lucca, Rauti e Saraniti hanno un punto in comune: il Palermo deciderà solo a fine stagione se tenerli o meno".

Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che punta i riflettori sul nuovo reparto offensivo del Palermo costruito di concerto dal Ds Renzo Castagnini e dal tecnico Giacomo Filippi. Innesti mirati, per sostituire il partente Lorenzo Lucca con una potenza avanzata che fosse all'altezza delle tredici reti messe a segno nello scorso campionato dal centravanti di Moncalieri. Edoardo Soleri, Giuseppe Fella e Matteo Brunori - con quest'ultimo che non è ancora arrivato in via ufficiale in rosanero - costituiscono, a oggi, l'intero patrimonio offensivo della rosa siciliana, vincolati tuttavia da una conferma che andrà guadagnata sul campo.

"Tre pedine attorno a cui ruoterà il reparto offensivo dei rosanero, ma anche tre incognite: non per il loro valore, quanto per la loro permanenza. In viale del Fante si punta alla promozione in Serie B ed è chiaro che la conferma dei nuovi attaccanti dipenderà anche dal raggiungimento di questo traguardo". Prosegue in tal senso il quotidiano, che ricorda e sottolinea come le operazioni che hanno portato Fella e Soleri in rosanero sono dei prestiti con diritto di riscatto fissato a fine stagione al verificarsi di determinate condizioni. Queste ultime coincidono sicuramente nell'approdo della compagine rosanero in Serie B, obiettivo conclamato ormai da tempo in Viale del Fante e al quale la rosa di Giacomo Filippi punterà sin dalla prima giornata del prossimo campionato, evitando di commettere gli stessi passi falsi che solo pochi mesi fa condannarono i rosanero ad un altro anno in Serie C.