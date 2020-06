Palermo, un amore senza confini spaziali: il club rosanero sbarca anche in Vietnam

L’amore per il Palermo non ha confini.

Il club rosanero ha sempre avuto tantissimi tifosi non soltanto circoscritti al capoluogo siciliano, ma anche sparpagliati lungo tutta l’Italia. Tante persone non soltanto palermitane d’origine, che si sono appassionati ai colori del Palermo per i grandissimi campioni che hanno vestito la maglia rosanero, da Fabrizio Miccoli a Paulo Dybala e Josip Ilicic.

Recentemente l’ex vicepresidente del Palermo, Tony Di Piazza, aveva aperto un club anche a New York per dare a tutti i tifosi rosanero che abitano nella “Grande Mela”, un luogo dove incontrarsi, assistere insieme alle partite della loro squadra, discutere e commentare possibili vittorie o sconfitte.

Il Palermo non si è limitato però soltanto ad arrivare oltreoceano, ma è sbarcato anche in Vietnam: su Facebook infatti, esiste la pagina “SSD Palermo Fans In Vietnam“, dove vengono seguiti e festeggiati i traguardi più importanti raggiunti dal club rosanero. Il post più recente presente sulla pagina Facebook è quello relativo all’ufficialità della promozione in Serie C, arrivata nella giornata di ieri dopo il comunicato della Lega Nazionale Dilettanti. “Serie C, siamo qui“, cita la frase conclusiva del post in questione.

La pagina è comunque molto attiva, e ha seguito tutta la cavalcata degli uomini guidati da Rosario Pergolizzi fino alla tanto ambita promozione e il ritorno nel mondo del calcio professionistico. Il 29 maggio la pagina ha ricordato con orgoglio l’anniversario della sfida del 2004 contro la Triestina, quando i rosanero riuscirono a conquistare la promozione in Serie A dopo 31 anni. Un amore quindi che non è sbocciato nell’ultima stagione, ma che ha radici ben più profonde. Anche i tifosi in Vietnam seguono con passione le avventure del Palermo, nella speranza che tra qualche anno, anche loro potranno festeggiare nuovamente il ritorno in massima serie.