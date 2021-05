Palermo, ultima settimana di allenamenti: Rauti e Lucca sempre più lontani

Un’ultima settimana di lavoro e poi il Palermo chiuderà ufficialmente la stagione 2020/21.

La sfida in casa dell‘Avellino è stata l’ultima di questa annata prima del ‘rompete le righe’, la seduta definitiva è prevista per venerdì ma alcuni tra i calciatori lasceranno prima. Uno tra questi è Masimiliano Doda che, convocato dall’U21 dell’Albania, esordirà il prossimo 4 giugno nella sfida di qualificazione all’Europeo di categoria contro Andorra. Continua il periodo di riabilitazione di Lorenzo Lucca e Nicola Rauti che hanno praticamente saltato la fase spareggi a causa di infortunio. Per entrambi i calciatori, scrive l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’, il futuro sembra essere lontano da Palermo: se sul primo vi è il concreto interessamento del Genoa, il secondo tornerà al Torino per fine prestito.

