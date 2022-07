PALERMO, UFFICIALI LE DIMISSIONI DI BALDINI E CASTAGNINI: L’ANNUNCIO

"Il Palermo F.C. comunica di aver accettato questa sera, a malincuore, le inaspettate dimissioni del Direttore Sportivo Renzo Castagnini e dell'Allenatore Silvio Baldini. Il Club desidera ringraziare Castagnini e Baldini per il lavoro svolto e augurare loro ogni bene per il futuro. Il Club è già al lavoro per implementare una nuova struttura tecnica che possa prepararsi all'inizio del campionato di Serie B. Un ulteriore annuncio arriverà nei prossimi giorni".