Caos Palermo, si pensa al dopo-Baldini: idee Ranieri e De Rossi. La situazione

Il tecnico del Palermo Silvio Baldini ed il direttore sportivo Renzo Castagnini hanno rassegnato nella giornata di oggi le dimissioni dai rispettivi incarichi. Alla base della loro decisione vi sarebbero alcuni dissidi con la proprietà del City Football Group in sede di calciomercato. Baldini , infatti, si sarebbe speso per chiedere gli adeguamenti delle posizioni contrattuali di alcuni calciatori attualmente in rosa ed alcuni mirati interventi nel corso della sessione estiva ( LEGGI QUI I DETTAGLI ).

Ragion per cui, il club di viale del Fante starebbe già pensando ai possibili sostituti a poco più di due settimane dall'inizio del campionato di Serie B e con l'esordio in Coppa Italia in programma domenica 31 luglio allo Stadio "Renzo Barbera" contro la Reggiana. Secondo quanto riportato da "Gianlucadimarzio.com", in poche ore sarebbero già arrivati i primi segnali di eventuali disponibilità da parte di allenatori di un certo calibro. Fra tutti quella di Claudio Ranieri, oltre a Daniele De Rossi. Per quest'ultimo si tratterebbe della prima esperienza da allenatore, dopo essere entrato a far parte dello staff di Roberto Mancini.