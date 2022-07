PALERMO, UFFICIALE: MIRKO PIGLIACELLI E’ UN NUOVO CALCIATORE ROSANERO

Dopo l'arrivo in città per le visite mediche e la firma alcuni giorni fa, adesso è ufficiale: Mirko Pigliacelli è un nuovo calciatore rosanero. L'estremo difensore romano arriva dall'Universitatea Craiova, compagine rumena nella quale ha trascorso le ultime quattro stagioni. Per l'ex Trapani e Frosinone contratto triennale fino al 2025. Di seguito il comunicato del club di Viale del Fante: