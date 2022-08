PALERMO, UFFICIALE L’ARRIVO DI DAVIDE BETTELLA: I DETTAGLI

Come riportato dalla redazione di Mediagol.it, Bettella si è trasferito alla corte di Eugenio Corini con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a circa quattro milioni di euro in favore del club targato City Football Group (LEGGI QUI I DETTAGLI). Nel caso in cui il Palermo esercitasse l'opzione per rilevare l'intero cartellino dell'ex Monza il prossimo giugno, il calciatore sottoscriverebbe con la società di viale del Fante un contratto triennale.