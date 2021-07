PALERMO, UFFICIALE: GIRON È ROSANERO. I DETTAGLI

L'ormai ex giocatore del Bisceglie ha firmato un contratto biennale con la società del patron Dario Mirri, che lo renderà dunque protagonista con i colori rosanero fino al 2023

L'esterno francese è il primo vero colpo della nuova sessione estiva di calciomercato targato Renzo Castagnini, riuscito a scovare un'ottima occasione a parametro zero per la rosa del futuro. Una pedina duttile e richiesta a gran voce dal tecnico Giacomo Filippi, che avrà adesso a disposizione un vero e proprio alter ego di Nicola Valente sulla corsia di sinistra. L'ex Bisceglie - club con dal quale si è ufficialmente svincolato a partire dalla mezzanotte odierna - può rappresentare un'ottima alternativa sia in fase difensiva che, all'occorrenza, proprio nel ruolo di Valente, assumendo dunque una centralità maggiore nello sviluppo della manovra dalla trequarti in avanti.