Palermo, TuttoSport: “Tra le mura della Cremonese per il sorpasso con vista Serie A”

Il Palermo va a Cremona per il sorpasso da Serie A dopo i tris rifilati a Como e Bari. Il match tra la banda Stroppa e quella Corini è tra seconda e terza forza della B.

⚽️ 24 febbraio 2024 (modifica il 24 febbraio 2024 | 10:24)

Cremonese-Palermo, big match per la Serie A: Stroppa e Corini caricano le loro squadre

L'edizione odierna di TuttoSport si concentra sul big match di Serie B tra Cremonese e Palermo, due squadre che lottano per la promozione in Serie A.

Cremonese in cerca di continuità:

I padroni di casa, reduci da due pareggi consecutivi, sono ancora secondi in classifica a +1 dal Palermo. L'allenatore Stroppa, pur lodando la solidità difensiva della squadra, sottolinea la necessità di concretizzare maggiormente in fase offensiva. Per la sfida contro i rosanero, l'ex Venezia Johnsen è sicuro di un posto da titolare, mentre c'è ballottaggio tra Pickel e Abrego.

Palermo in grande fiducia:

La squadra di Corini ha totalizzato 13 punti nelle ultime cinque partite, lanciandosi in piena lotta per la promozione. Il tecnico, pur non considerando la gara decisiva, sottolinea l'importanza dell'aspetto mentale per affrontare una sfida così importante.

Le parole dei due allenatori:

Stroppa: "Ho sempre in testa di aver segnato pochi gol rispetto alle occasioni create. Subiamo poco, è vero, ma mi da fastidio non concretizzare tutte le chance che abbiamo."

Corini: "Sarà fondamentale l'aspetto mentale, serve tanta attenzione. La gara dello Zini non è decisiva perché mancano ancora tre mesi al termine del campionato."

Un match da non perdere:

La sfida tra Cremonese e Palermo si preannuncia infuocata e ricca di emozioni. Entrambe le squadre hanno il potenziale per conquistare la vittoria e i tre punti in palio potrebbero pesare molto in ottica promozione. La Cremonese ha la seconda miglior difesa del campionato con 17 gol subiti. Il Palermo è il secondo attacco del campionato con 45 gol segnati. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e DAZN.

Sono attesi oltre 15.000 spettatori allo stadio Zini.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.