Palermo, TuttoSport: “Per la squadra rosanero il talismano Filippo Ranocchia”

Il Palermo affronta la Reggiana con l'obiettivo di ottenere una vittoria che manca da inizio marzo. Questo successo sarebbe importante per consolidare il piazzamento ai playoff e per permettere all'allenatore Mignani di ottenere la sua prima vittoria sulla panchina rosa. Nonostante i tre pareggi consecutivi, il Palermo deve gestire il vantaggio sulla classifica e tornare a conquistare i tre punti. La Reggiana arriva al Barbera in un momento difficile, ma Mignani avverte che è una squadra che ama palleggiare e che ha ottenuto buoni risultati in trasferta. Il Palermo deve rimanere equilibrato e non esporsi alle ripartenze degli avversari. Tuttavia, Mignani è consapevole che una vittoria sarebbe importante anche dal punto di vista mentale. Non si sa ancora se Ranocchia sarà schierato dall'inizio o entrerà a partita in corso, ma il tecnico riconosce che il giocatore può dare molto alla squadra. Oltre a essere il vero talismano di questo club.