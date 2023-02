Palermo, tutto nuovo per il Frosinone: le idee di Corini in un Barbera esaurito

Palermo-Frosinone è in programma sabato alle ore 14.00

"Un Palermo nuovo per battere il Frosinone e sostituire due assenze pesanti per squalifica come Segre e Mateju. In vista della partita più attesa dell’anno per l’ambiente rosanero (domani alle 14), Eugenio Corini sta provando diverse alternative e mischiando le carte rispetto alle formazioni scese in campo nelle prime partite del 2023", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo".

In pole per sostituire il difensore ceco c'è il neoacquisto Graves che ha già esordito nell'impianto di viale del Fante in occasione della vittoria contro la Reggina. "E l’uruguaiano Orihuela, per caratteristiche ed esperienza, potrebbe essere meno pronto per partire dal primo minuto", si legge.

Nel centrocampo di Corini è probabile un rientro dal 1' di Gomes che nel secondo tempo di Genova ha implementato dinamismo e lucidità della formazione siciliana. "Con l’assenza di Segre per squalifica le altre due mezzali, a questo punto dovrebbero essere Saric e Verre, con Broh pronto a subentrare a gara in corso", prosegue il noto quotidiano. Infine la tentazione del Genio si chiama Gennaro Tutino, che ancora non è partito da titolare al fianco di Brunori. "Con lui in attacco al fianco di Brunori, Di Mariano potrebbe essere dirottato sulla fascia destra a scapito di Valente", chiosa l'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo".