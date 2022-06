Palermo, tutti pazzi per Brunori: anche l’Empoli punta l’italobrasiliano

Nella cavalcata trionfale della compagine rosanero, sia durante la regular season sia nel cammino playoff, uno dei principali protagonisti è stato il bomber Matteo Brunori, autore di 29 gol. La Juventus è proprietaria del cartellino dell'italobrasiliano e sta valutando le diverse possibilità per garantire il miglior futuro possibile a Brunori. Sul centravanti ex Virtus Entella, ci sono gli occhi di diversi club di Serie A, tra questi anche l'Empoli: con un attacco tutto da rifondare, in virtù del fatto che Di Francesco e Verre - come riportato da "La Nazione" - non saranno riscattati e che La Mantia è sempre nel mirino della Spal in Serie B.