Palermo, Tutino gioca da ex: dopo il Parma tocca al Cosenza

Gennaro Tutino e il passato che ritorna

Mediagol ⚽️️

"A Cosenza se lo ricordano ancora per la stagione prodigiosa che avrebbe riportato i lupi in Serie B dopo 15 anni. E proprio contro i calabresi Tutino è chiamato a ripetere la rete che ha dato il via alla rimonta contro il Modena e a dare segnali di continuità di forma, dopo il buon primo tempo di Parma", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo" che punta i fari sull'attaccante napoletano.

Lunedì sera al Renzo Barbera non sarà una sfida come le altre per il numero sette rosanero che nella stagione 2017/2018 fu protagonista con 7 reti nel girone Sud della Serie C e altre 4, decisive, nei play-off dove il Cosenza sarebbe riuscito a centrare la promozione da quinta in classifica. "Poi si è ripetuto l’anno dopo in Serie B con 10 gol e da allora la sua carriera è stata un’altalena di alti e bassi", si legge.