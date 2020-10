Palermo-Turris, rosanero decimati dal Covid: le formazioni ufficiali del match

Un Palermo decimato dalle assenze affronterà alle 18,30 la Turris.

I rosanero devono fare i conti con il contagio da Covid 19, sono infatti nove i calciatori contagiati ai quali si è unito anche il tecnico Roberto Boscaglia. Le norme UEFA, alle quali si è legata la Lega Pro, parlano però chiaro: “…la gara sarà regolarmente disputata, purché la società in questione, una volta ottenuti i risultati dei predetti test/accertamenti, possa schierare almeno 13 calciatori della rosa della prima squadra – tra i quali almeno un portiere – che siano risultati negativi al virus SARS-CoV-2…”. I rosanero dovranno dunque vedersela contro la compagine campana, attualmente al comando della classifica, in condizioni più che disagiate e soprattutto dopo il momento negativo dettato da un avvio do stagione shock. Le formazioni ufficiali del match.

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Almici, Lancini, Crivello, Corrado; Odjer, Broh; Silipo, Luperini, Valente; Rauti. A disposizione: Fallani, Faraone, Martin, Saraniti, Kanoute. All. Giacomo Filippi

TURRIS: Abagnale; Esempio, Raimone, Di Nunzio, Loreto; Franco, Fabiano, Signorelli; Giannone, Pandolfi, Da Dalt. A disposizione: Lo Noce, Barone, Lorenzini, Marchese, Sandomenico, Romano, Lame, D’Ignazio, Tascone, Brandi, Longo. ALL. Piero Braglia