Palermo-Turris, le pagelle dei quotidiani: Pelagotti il migliore, ma quante insufficienze

Zero a uno. E’ questo il risultato finale maturato ieri pomeriggio fra le mura amiche dello Stadio “Renzo Barbera”.

Una sconfitta, quella patita dal Palermo di Roberto Boscaglia contro la Turris, infilzato da Pandolfi nei minuti di recupero. La compagine campana ha conquistato in extremis tre punti, dopo aver impostato una gara a dir poco attendista, con il chiaro intento di portarne a casa almeno uno. Non una prestazione particolarmente brillante quella offerta da Alberto Pelagotti e compagni. E niente poker di vittorie, dunque, per i rosanero, poco lucidi e forse provati dal tour de force delle ultime settimane.

Mediagol.it vi propone i voti dei quotidiani ai calciatori rosanero e al coach gelese.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Pelagotti 6, Almici 5.5, Accardi 6, Marconi 6, Crivello 6, Odjer 5, Broh 5.5, Kanoute 5, Rauti 5, Floriano 5.5, Saraniti 5.5, Silipo 5.5, Luperini 5, Lucca 5, Valente 5.5, Martin 5, Boscaglia 5.

CORRIERE DELLO SPORT

Pelagotti 6.5, Almici 6, Accardi 6.5, Marconi 6, Crivello 6, Odjer 5.5, Broh 5.5, Kanoute 5.5, Rauti 5.5, Floriano 6, Saraniti 6, Silipo 6, Luperini 6, Lucca 4.5, Valente 5.5, Martin sv, Boscaglia 6.

GIORNALE DI SICILIA

Pelagotti 6, Almici 5, Accardi 6, Marconi 6, Crivello 6, Odjer 6, Broh 5.5, Kanoute 5, Rauti 5, Floriano 5.5, Saraniti 6.5, Silipo 6, Luperini 5, Lucca 5, Valente 5, Martin sv, Boscaglia 5.5.