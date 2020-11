Palermo-Turris, la squadra di Fabiano in trasferta è ancora imbattuta: i numeri

“Bunker Turris, in trasferta è imbattuta”.

Titola così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori sulla sfida Palermo-Turris, in programma mercoledì pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”. “Il Palermo inarrestabile delle ultime giornate trova davanti a sé un ostacolo di certo non semplice da affrontare”. Sì, perché la Turris è una delle quattro squadre del Girone C di Serie C ancora imbattute in trasferta.

Cinque le gare disputate lontano dalla Campania, due vittorie e tre pareggi, l’ultimo contro il Catania a Lentini. Un rendimento che, al momento, tiene gli uomini di Fabiano in zona play-off. Le due sconfitte patite dalla Turris sono maturate entrambe fra le mura amiche dello Stadio “Liguori”. “In viaggio, invece, i ‘corallini’ hanno mostrato una solidità da fare invidia alle big del torneo”, si legge.

Sul campo del Bisceglie, in occasione della prima trasferta della stagione, la Turris ha vinto 1-0 grazie ad una rete di Giannone. Ad Avellino, invece, per il recupero della prima giornata, la gara è terminata 2-2. Poi, il 4-2 nel derby contro la Casertana e il pareggio per 2-2 in casa del Foggia. Per la compagine rosanero, dunque, “non si preannuncia un esame semplice. […] la squadra di Boscaglia dovrà fare i conti con un avversario che in trasferta è riuscito fino a dare il meglio di sé”, conclude il noto quotidiano.