Palermo-Turris, Fabiano: “Boscaglia può dire ciò che vuole, noi avuto migliori azioni”

“Abbiamo avute tante chance per segnare, è mancato solo il gol. Loro hanno fatto barricate e stavano sempre a terra”.

Lo ha detto il tecnico del Palermo, Roberto Boscaglia, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro la Turris, andata in scena ieri pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”. Il coach originario di Gela ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine rosanero in occasione della sesta giornata del campionato di Serie C-Girone C. La formazione campana, dunque, torna a casa con tre punti e un’imbattibilità lontano da casa che dura ormai da 570 giorni.

L’allenatore Franco Fabiano, però, non ci sta e replica alle dichiarazioni rilasciate da Boscaglia nel post-partita. “Boscaglia può dire quello che vuole, sono i risultati che cambiano le sorti. Nel secondo tempo le migliori azioni le abbiamo avute noi. Loro sono fortissimi, erano nel miglior momento e gli abbiamo dato una mazzata. La squadra mi è piaciuta. Nel primo tempo abbiamo sofferto tutti insieme, ma nel secondo abbiamo impattato bene”, sono state le sue parole, riportate dall’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’.