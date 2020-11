PALERMO-TURRIS, ACCARDI DAL 1′: LE FORMAZIONI UFFICIALI

Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Turris, match valido per il recupero della sesta giornata del campionato di Serie C (girone C) in programma alle ore 15:00 allo stadio Renzo Barbera.

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti, Almici, Accardi, Marconi, Crivello (C.); Broh, Odjer; Kanoute, Rauti, Floriano; Saraniti. A dispozione: Fallani, Matranga, Doda, Martin, Silipo, Lancini, Valente, Lucca, Luperini. Allenatore: Roberto Boscaglia.

TURRIS (3-5-2): Abagnale, Rainone, Di Nunzio, Lorenzini, De Dalt, Franco, Tascone, Esempio, Fabiano, Longo (C.), Giannone. A disposizione: Lonoce, Barone, D’Ignazio, Pandolfi, Marchese, Romano, Esposito, Sandomenico, Alma, Lame, Loreto, Brandi. Allenatore: Francesco Fabiano.

FOTO Palermo-Turris, Giornata Internazionale per l’Eliminazione della violenza contro le donne: “Il posto rosa è ancora lì”

ARBITRO: Simone Galipò (Firenze).

ASSISTENTI: Matteo Pressato (Latina) e Francesco Rizzotto (Roma 2).

QUARTO UOMO: Daniele Rutella (Enna).