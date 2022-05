VIDEO Palermo-Triestina 1-1: lampo Luperini in un Barbera sold out. Gli highlights

Termina 1-1 il match di ritorno del primo turno Nazionale dei playoff di Serie C, Palermo-Triestina. Rivedi gli highlights della sfida, in un Barbera sold out

Termina 1-1 il match di ritorno tra Palermo e Triestina, match valevole per il primo turno Nazionale dei playoff di Serie C 2021-2022.

Davanti a circa 34.000 tifosi rosanero, la compagine allenata dal tecnico Silvio Baldini, guadagna l'accesso al secondo turno degli spareggi promozione di Lega Pro. Gara pirotecnica in un Barberagremito in ogni ordine di settore, con la formazione alabardata allenata da Cristian Bucchi che al 20' del pt. divora l'occasione di passare in vantaggio, dopo l'errore dal dischetto del numero 20 della compagine giuliana, Procaccio, con il penalty neutralizzato da un ottimo Massolo, che para abilmente la battuta dell'attaccante dagli undici metri. Squadra ospite che trova il gol dello 0-1 nella ripresa, grazie al gol siglato al 32' della ripresa dal subentrato Litteri. Al 96' la rete rosanero messa a segno da Gregorio Luperini, che fa esplodere di gioia i 34.000 del "Renzo Barbera", con il Palermo si aggiudica il passaggio al prossimo turno dei playoff promozione, accedendovi ancora una volta da "testa di serie", in quanto migliore terza dell'intero campionato di Lega Pro 2021-2022.