Palermo Triestina 1-1: Luperini scaccia la paura nel recupero, rosa avanti col brivido

Il Palermo di Silvio Baldini pareggia in extremis contro la Triestina di Bucchi e approda al secondo turno Nazionale dei playoff di Serie C

Avanti col brivido. Al culmine di un'atroce sofferenza calcistica il Palermo stacca il pass per il secondo turno dei playoff nazionali. Poco lucida, confusionaria, spesso lunga e disarticolata, la compagine di Baldini, forse psicologicamente irretita dall'importanza della posta in palio, rischia grosso e stecca la prestazione sul piano tecnico tattico. Il cuore, l'abnegazione, l'onda trascinante del Barbera, gremito ed elettrico come ai bei tempi, hanno evitato il peggio. La Triestina ha giocato una signora partita, mostrando audacia, coraggio e personalità e sfiorando la clamorosa rimonta dopo la sconfitta interna patita al Nereo Rocco nel match d'andata. La squadra di Bucchi ha forse sorpreso per freschezza, coralità ed intraprendenza un Palermo contratto arruffone ed in chiara difficoltà anche sul piano atletico per buona parte della gara. Primo tempo praticamente a senso unico o quasi, con gli alabardati capaci di infierire in ampiezza ed in profondità su un Palermo lungo e sfilacciato, non in grado di trovare tempi e distanze per coprire adeguatamente il campo ed arginare a dovere le iniziative ospiti. Dieci minuti di abbrivio agonistico degli uomini di Baldini, sospinti dal calore avvolgente di un stadio trascinante sotto ogni punto di vista. La Triestina ha preso presto in mano le redini della sfida, brillando per ritmo, intensità e dinamismo, qualità nel fraseggio ed incisività nella tessitura delle trame offensive. Al minuto venti l'episodio che avrebbe potuto cambiare la storia del match e di questi playoff: fallo ingenuo quanto netto di Marconi su De Luca e calcio di rigore decretato per la compagine Giuliana. Procaccio ha calciato debolmente e Massolo è stato bravo ad intuire e neutralizzare il penalty, mandando in estasi un Barbera col fiato sospeso. La contesa si è dipanata con toni inevitabilmente aspri sul piano agonistico, pioggia di cartellini gialli da una parte e dall'altra, uno letale comminato a De Rose che gli costerà la squalifica nella sfida d'andata del prossimo turno. Il Palermo ha faticato a trovare il bandolo della matassa, remissivo, in perenne affanno e poco lucido nella gestione della sfera. Qualche sporadica accelerazione di Valente, il moto perpetuo di un Brunori abbandonato a se stesso da una squadra troppo schiacciata a protezione di Massolo. Gli alabardati hanno spinto ancora forte, colpendo un palo con un'incornata di Volta a Massolo battuto e chiamando il portiere rosanero ad un altro intervento non banale su spizzata di Galazzi. L'intervallo è arrivato provvidenziale per i padroni di casa che hanno limitato i danni al culmine di una frazione dominata dalla squadra di Bucchi. Poco è cambiato in avvio di ripresa, il Palermo non ha alzato il baricentro né ripreso in mano il pallino del gioco. La formazione di Baldini si è difesa bassa con un pizzico in più di ordine ed ha affidato ad un paio di ripartenze in contropiede le sue chances di spaventare Offredi. Brunori si è prodotto in un paio di assoli in slalom chiamando il portiere di Bucchi ad altrettante prodezze. Il tasso di nervosismo è salito col trascorrere dei minuti, Buttaro ha salvato i suoi in extremis con un paio di diagonali, Massolo si è mostrato sempre attento e reattivo di fronte ai tentativi degli ospiti. Quindi Bucchi ha giocato tutti i cambi dalla panchina, gettando nella mischia, tra gli altri, Trotta, Sarno e Litteri per conferire linfa, qualità e forza d'urto. La testa di Litteri ha gonfiato la rete di Massolo e gelato il Barbera regalando un finale di assoluta sofferenza al pubblico di fede rosanero. Baldini ha giocato la carta Soleri negli ultimi dieci minuti e proprio da uno strappo vigoroso del numero 27 è nato il gol del pari, splendido piazzato di interno destro dai diciotto metri di Luperini, che ha liberato la gioia e scacciato la paura in casa rosanero. Un acuto nel cuore del recupero che ha piegato le gambe ad un'ottima Triestina e spalancato le porte del prossimo turno alla compagine rosanero. Missione compiuta al culmine di una serata a dir poco complicata, la determinazione, il cuore e la sorte hanno premiato un Palermo non all'altezza della sua fama e dei suoi obiettivi al cospetto di un avversario gagliardo e di buona caratura complessiva. L'onda emotiva del Barbera ha certamente costituito un fattore , ma Baldini ed i suoi calciatori sono perfettamente consapevoli che servirà ben altro livello e qualità di prestazioni per arrivare in fondo al percorso e coronare il sogno Serie B.