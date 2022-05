Palermo-Triestina 0-1: Litteri porta in vantaggio la squadra di Bucchi

La Triestina ha sbloccato il ritorno del primo turno Nazionale dei playoff di Serie C grazie ad un incronata di Litteri

Zero a uno al Renzo Barbera. La Triestina ha sbloccato il match grazie ad un colpo di testa di Litteri sugli sviluppi di un calcio d'angolo in favore della squadra di Bucchi. A dieci minuti circa dalla fine sarebbe comunque il Palermo di Baldini a staccare il pass per il secondo turno Nazionale in virtù della vittoria per uno a due al Nereo Rocco di Trieste.