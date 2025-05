Palermo, tra passato e presente, il confronto tra Dionisi e Corini

Il Palermo ha vissuto due stagioni consecutive in Serie B con ambizioni di promozione. La stagione 2023/24, sotto la guida di Eugenio Corini (poi Mignani), si è conclusa con un sesto e l'accesso ai playoff persi poi in semifinale contro il Venezia. La stagione 2024/25 con Alessio Dionisi al timone, è ancora in corso, ma il cammino è stato più altalenante .