Palermo, torna il bomber da “9”: Pergolizzi ritrova Ricciardo, nel segno del numero nove

Nel segno del numero 9.

Nove, come le partite che rimangano al Palermo per raggiungere l’obiettivo della promozione in Serie C: nove potenziali vittorie, tra cui anche quella nello scontro diretto in casa del Savoia, che porterebbero ai rosanero 27 punti fondamentali per consolidare il primo posto in classifica e regalare ai tifosi la prima gioia dell’era targata Dario Mirri e Tony Di Piazza.

Nove, come il numero di maglia di Giovanni Ricciardo, che dopo un lungo stop dovuto ad un infortunio muscolare e le ultime due panchine a scopo precauzionale e dovute anche a scelte tecniche, ritornerà a piena disposizione di Rosario Pergolizzi, che potrebbe decidere di lanciarlo subito titolare nella prossima sfida contro il Nola, sul campo del Renzo Barbera: il tecnico rosanero potrebbe schierare il suo attaccante più prolifico nel tridente insieme ad uno tra Felici e Silipo e Luca Ficarrotta.

Nove, come i gol realizzati fino a questo momento dall’ex attaccante del Cesena, ben lontano dalle venti reti siglate con la maglia bianconera nel corso della passata stagione, con le quali aveva contribuito in maniera decisiva alla promozione della sua ex squadra. Anche l’anno scorso Ricciardo aveva vissuto un lungo periodo di digiuno, dal 13 febbraio al 28 aprile quando, in occasione della penultima giornata di campionato, ritornò in campo dopo una squalifica durata tre giornate e con la ferocia di un attaccante puro realizzò addirittura quattro gol in unica partita. Una prolificità che l’attaccante classe ’86 dovrà ritrovare al più presto anche con la maglia dei rosanero, cercando di raggiungere la meta della doppia cifra già in occasione della gara contro il Nola. Un gol che manca ormai dal 15 dicembre del 2019, quando Ricciardo realizzò il calcio di rigore che valse la vittoria decisiva contro il Castrovillari. Per trovare la sua ultima rete su azione bisogna invece addirittura tornare indietro nel tempo fino al 3 novembre, quando realizzò una bellissima doppietta contro il Corigliano.

Poi, l’errore dal dischetto contro il Troina e l’infortunio muscolare sembrano quasi aver causato un cortocircuito nella mente dell’attaccante rosanero, che adesso dovrà ritrovare la forma e la serenità mentale della prima parte di campionato per contribuire in maniera preponderante ai successi del Palermo. L’attacco rosanero è attualmente il secondo migliore del gruppo I con 43 gol, soltanto uno in meno rispetto a quelli segnati dall’Acireale: un numero che ha bisogno di aumentare e che va di pari passo con i risultati che il club rosanero dovrà ottenere nelle ultime nove giornate rimaste.

Ricciardo dovrà dare il massimo non soltanto per ritrovare il gol che riporterebbe la serenità necessaria a raggiungere gli obiettivi stagionali, ma anche per dimostrare a Pergolizzi di essere ancora fondamentale per progetto del Palermo e soprattutto per vincere i tanti ballottaggi che si presenteranno giornata dopo giornata: insieme all’ex Cesena ci sono infatti anche Sforzini (secondo centravanti più prolifico con cinque gol realizzati) e il giovane Lorenzo Lucca, che in appena due presenze ha già trovato la sua prima rete con la maglia del Palermo e scalpita per mostrare al pubblico tutto il suo grande potenziale. Una concorrenza che sicuramente non dispiace a Pergolizzi, e che potrebbe essere un beneficio per gli attaccanti in rosa, pronti a dare il massimo per conquistare una maglia da titolare.