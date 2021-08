Palermo, test con la Primavera in vista dell’Acr Messina: Silipo in evidenza

La sfida contro l'Acr Messina è in programma sabato pomeriggio sul campo neutro di Vibo Valentia: fischio d'inizio alle ore 17.30

E' iniziata già ieri la marcia di avvicinamento del Palermo al derby contro l'Acr Messina, in programma sabato pomeriggio sul neutro di Vibo Valentia. Test in famiglia con la formazione Primavera, dunque, per gli uomini di Giacomo Filippi, che hanno battuto i baby rosanero per 4-0 grazie alle reti di Fella, Corona e Silipo (doppietta). "La squadra allenata da Di Benedetto, però, non è stata uno 'sparring partner', ma ha giocato con il giusto agonismo, rischiando anche in un paio di occasioni di andare a segno", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia".