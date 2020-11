Palermo, Tesser incorona Almici: “Non ha scelto una piazza qualunque, giocatore di altra categoria”

Attilio Tesser incorona Alberto Almici.

Il tecnico del Pordenone ha tessuto le lodi dell’attuale laterale del Palermo che da quando è arrivato in rosanero ha dimostrato il proprio valore tecnico e soprattutto di leader. Le parole dell’allenatore dei ramarri nel corso dell’intervista rilasciata a tuttomercatoweb.com.

“Innanzitutto sono sorpreso che sia rimasto a piedi durante il mercato. Con noi ha fatto bene. Era del Verona, è rientrato. Meritava di stare in categorie superiori, comunque è si in Serie C, ma al Palermo, mica una piazza qualunque. E poi è un periodo un po’ particolare: non solo Almici in C, guardate Boateng al Monza dove è andato anche per il rapporto speciale con Galliani ma anche e soprattutto Menez alla Reggina e altri nomi importanti che sono arrivati in Serie B”.