Palermo, terremoto in panchina: Boscaglia esonerato, spunta il nome di Legrottaglie. Le ultime

Nella tarda serata di ieri l’ufficialità: Roberto Boscaglia non è più l’allenatore del Palermo.

A seguito dell’ennesima sconfitta rimediata in campionato, questa volta sul campo della Viterbese, il club di viale del Fante ha scelto di sollevare dall’incarico il tecnico originario di Gela. La guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata al momento a Giacomo Filippi, secondo di Boscaglia, con i rosanero che nella giornata di oggi andranno in ritiro per iniziare la marcia di avvicinamento al derby contro il Catania, in programma mercoledì sera allo Stadio “Massimino”.

Una soluzione momentanea o definitiva? In casa Palermo sono ore di riflessione. La dirigenza rosanero nei prossimi giorni deciderà se proseguire con Filippi o se ingaggiare un nuovo tecnico. In quel caso, secondo quanto riportato da ‘TuttoMercatoWeb’, chi potrebbe essere un candidato per la successione è Nicola Legrottaglie.

Dario Mirri ha già incontrato l’ex calciatore della Juventus per altri motivi. Legrottaglie, infatti, era presente ad un incontro tra il presidente del Palermo e Andrea Radrizzani. L’ex allenatore del Pescara è legato al patron del Leeds da una sincera amicizia, tra i due intercorre un rapporto di reciproca stima e massima fiducia sotto il profilo umano e professionale (QUI I DETTAGLI).

