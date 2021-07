Palermo, terminato l’ottavo giorno di ritiro: domani De Rose in conferenza

Ottavo giorno di ritiro per il Palermo guidato da mister Giacomo Filippi in quel di San Gregorio Magno

Ottavo giorno di ritiro per il Palermo. Dopo la partita di domenica contro il Potenza, i ragazzi di Mister Filippi oggi hanno svolto lavoro in palestra e, a seguire, lavoro aerobico in campo. Domani è prevista una doppia sessione di allenamento. Alle 12 Francesco De Rose interverrà in conferenza stampa.