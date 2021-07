Palermo, terminato il quinto giorno di ritiro: domani Soleri in conferenza

Quinto giorno di ritiro per il Palermo guidato da mister Giacomo Filippi in quel di San Gregorio Magno

Termina il quinto giorno di ritiro in quel si San Gregorio Magno per il Palermo che quest'oggi ha svolto una doppia seduta di scarico dopo il test di ieri.

In mattinata i rosanero, dopo la consueta attivazione, hanno svolto lavoro isoinerziale con i prof. Nastasi e Petrucci. A seguire esercitazione tecnica per controllo e attacco dello spazio. Nicola Valente ha proseguito il proprio lavoro individuale. A parte, Crivello, Saraniti e Somma. Nel pomeriggio, attivazione tecnica per rifinitura e finalizzazione, lavoro 1 contro 1 e infine partitella 9 contro 9. Domani è prevista una doppia sessione di allenamento. Alle 14 l'attaccante Edoardo Soleri interverrà in conferenza stampa.