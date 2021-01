Palermo-Teramo, alla ricerca del riscatto: Boscaglia contro Paci per invertire la rotta

Alla ricerca del riscatto.

Alle ore 12.30, allo Stadio “Renzo Barbera”, il Palermo sfiderà il Teramo per la gara sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la prima del girone di ritorno. Dopo l’inaspettata e deludente sconfitta contro la Virtus Francavilla, la compagine palermitana torna – dunque – a giocare al “Renzo Barbera”, con l’obiettivo di uscire dal campo senza il peso di un ennesimo passo falso.

Un faccia a faccia contro la stessa formazione che nei primi 90’ di gioco della stagione corrente era riuscita a mettere in evidenza alcuni dei limiti della squadra di Roberto Boscaglia. “Teramo è una squadra forte e arrabbiata che ha raccolto meno rispetto a quanto avrebbe meritato. Hanno due squalificati ma hanno una rosa importante, squadra organizzata e credo ci aspetti una partita dura e tosta. A noi servirà essere ancora più tosti per fare nostra la gara”, ha dichiarato il tecnico rosanero nel corso della consueta conferenza stampa pre-gara.

Il Palermo, tra alti e bassi, è fermo a 24 punti in classifica, lontano 7 punti dalla terza posizione attualmente occupata dall’Avellino. Il Teramo, che non vince da otto giornate, ha conquistato fin qui 28 punti, tre in meno rispetto all’Avellino e quattro in più della compagine rosanero. Riportare entusiasmo e morale ad una piazza insoddisfatta dai numeri e dalle prestazioni sconfortanti della squadra è ciò che più conta in questo momento: “A me non interessa superare la Ternana, ma fare un ottimo campionato per entrare in quella grigia di squadre che si giocheranno la promozione. Anche se devo ammettere che Bisceglie a parte, siamo stati la squadra più colpita dal Covid, ma non voglio più cercare scuse. Adesso vogliamo arrivare lì sopra e giocarci i play-off da protagonisti. Vogliamo vincerli, se poi non ci dovessimo riuscire ci riproveremo, ma noi vogliamo andare in campo con la consapevolezza che possiamo fare qualcosa in più”, ha spiegato l’allenatore originario di Gela.

Al cospetto degli uomini di Massimo Paci, Boscaglia e il suo staff dovranno ancora fare a meno di Almici e Marconi, a cui potrebbe aggiungersi anche l’assenza di Odjer, che nel match di domenica ha preso una botta e si è allenato a parte: “Moises lo abbiamo tenuto un po’ in differenziato e lo valuteremo tra questa sera e domani mattina, direi che è in dubbio. Rauti al centro dell’attacco in futuro? È ancora molto esuberante e lì ci lavora meno bene rispetto a quando svaria, è comunque un calciatore che potrà agire in quella zona di campo. L’assenza di Almici non penalizza le sue prestazioni visto che Accardi sta giocando davvero molto bene e devo dire che mi ha stupito positivamente. Kanoute? Non vedo un calo di forma, è un giocatore che ha delle determinate caratteristiche: non è un goleador ma aiuta tanto la squadra soprattutto a centrocampo”, ha concluso il tecnico siciliano.

La sfida contro il Teramo costituisce uno snodo cruciale della stagione non soltanto in termini di classifica, ma anche e soprattutto sul piano morale. Tra poche ore, dunque, il Palermo è chiamato a dare risposte chiare ed indicazioni utili sia sul piano concettuale, sia strategico.