Palermo, Tedesco: “Pergolizzi anche in Serie C? Ha fatto un lavoro straordinario, merita fiducia”

L’elogio di Giovanni Tedesco.

Prima della sospensione delle attività sportive a causa dell’emergenza Coronavirus, il Palermo aveva dominato praticamente incontrastato il girone I della Serie D, conquistando il primo posto in classifica subito e mantenendolo per tutta la durata della stagione.

Di Piazza suona la carica: “Il Palermo non ha serie, il Palermo è storia”

Adesso i rosanero sono in attesa di comprendere le sorti del loro futuro, dal momento che vista la posizione in classifica, l’importanza della piazza e la disponibilità economica di Dario Mirri e Tony Di Piazza, potrebbe ottenere la meritatissima promozione in Serie C.

Palermo, si riparte dalla difesa: in cinque verso la riconferma. I piani per la Serie C della società rosanero

A commentare il grandissimo lavoro svolto dal tecnico Rosario Pergolizzi durante il corso della stagione attuale è intervenuto Giovanni Tedesco, tecnico de La Valletta, che durante un’intervista rilasciata ai microfoni di TRM ha anche espresso la sua opinione in merito alla decisione del Governo maltese, che ha sospeso definitivamente tutte le competizioni sportive. Queste le sue dichiarazioni:

“Oggi hanno annunciato la sospensione definitiva del campionato maltese. Non sono d’accordo su tale scelta, ritengo ci fossero i presupposti per continuare a giocare. La curva dei contagi è sempre stata bassa. Nonostante ciò, accettiamo tale decisione. Futuro al Palermo? Ho parlato diverse volte di questo tema. Ritengo sia irrispettoso proporsi o trattare per il ruolo di allenatore del Palermo in questo momento. Pergolizzi ha fatto un lavoro straordinario, considerando che la squadra è stata costruita in poco tempo ed ha iniziato il ritiro in ritardo. I rosanero si trovano in testa alla classifica fin dalla prima giornata di campionato. Penso che si debba dare fiducia a Pergolizzi. La società, ad ogni modo, valuterà l’operato del tecnico e riterrà se egli possa essere o meno all’altezza di fare una stagione importante anche in Serie C“.