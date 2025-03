Palermo, tanto rumore per nulla: il casting si ferma qui, avanti con Dionisi…

Tanto rumore per nulla. Dionisi resta l'allenatore del Palermo: epilogo surreale dopo un casting estenuante ed infruttuoso alla ricerca di un nuovo tecnico che potesse rilanciare i rosa nella corsa playoff...

Sarà Alessio Dionisi a guidare la squadra alla ripresa della preparazione domani, mercoledì 19 marzo, al Palermo CFA di Torretta. Come già anticipatovi nella serata di ieri(LEGGI QUI)l'ipotesi di un esonero dell'ex tecnico del Sassuolo, che pareva ormai prossimo all'essere ratificato lo scorso weekend e fino a lunedì pomeriggio, ha progressivamente perso quota col trascorrere delle ore. Per sfumare definitivamente nella mattinata odierna.

Classifica deludente, prestazioni altalenanti e tendenzialmente al di sotto delle aspettative, scelte tecniche e lettura in corso d'opera quantomeno discutibili ed improvvide ai fini del risultato. Sperimentalismi strategici esasperati, gestione controversa dei giocatori più rappresentativi, identità tattica mai del tutto cristallizzata, lacune evidenti in termini caratteriali ed un gioco abbozzato per rari sprazzi ed a corrente alternata. Il destino professionale del coach toscano sembrava essere ormai segnato. L'ennesima rocambolesca e rovinosa sconfitta interna, con annessa rimonta subita da doppio vantaggio ad opera della Cremonese, era stata la classica goccia pronta a far traboccare un vaso già stracolmo. In effetti, circa quarantott'ore fa, dopo frenetiche e fitte consultazioni tra il management italiano del club rosanero e gli stati generali della holding controllante, la decisione era stata presa: urgeva cambiare guida tecnica per provare a rilanciare almeno sul piano nervoso e motivazionale la squadra nelle ultime otto gare di regular season. Auspicio era quella di fornire la classica scossa, innestare le marce alte, provare a prendere di slancio il treno playoff.

Tra il novero dei papabili, il classe 1966, Vincenzo Vivarini, una promozione dalla C alla B ed una sorprendente semifinale playoff in Serie B col Catanzaro ( quinto in regular season) prima dell'esonero a Frosinone, era stato individuato quale profilo maggiormente idoneo alla gestione di una complessa contingenza. De Biasi ed Aquilani, altri principali protagonisti del casting, destavano alcune perplessità, di matrice diversa, in relazione a peculiarità e tipologia di background rispettivamente compiuto nelle ultime stagioni. Andreazzoli aveva già cortesemente declinato l'invito a suo tempo, nella prima tornata di contatti interlocutori seguita al pari interno col Mantova, altro frangente in cui la panchina di Dionisi aveva già traballato non poco. Liverani e Iachini romantiche suggestioni, vagliate timidamente ma mai convintamente esplorate. Quando si aspettava solo di conoscere il successore designato di Dionisi sulla panchina rosanero, il club targato CFG si è trovato al cospetto di non poche, oggettive ed evidenti, criticità. Ampiamente preventivabili nel momento in cui metti sul piatto un contratto di soli tre mesi, addolcito dall'opzione di rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A. Nessuno degli interlocutori sondati, Vivarini in testa, ancora formalmente legato da un contratto con il Frosinone con scadenza giugno 2026, è stato di fatto allettato dalla prospettiva di sposare una causa suggestiva ed affascinante, ma oggettivamente assai complicata, senza un minimo di garanzia e prospettiva, almeno annuale, a tutela del proprio incarico. Troppo poche otto partite per riuscire a conoscere in profondità una rosa, focalizzarne appieno vizi e virtù, inculcarle principi e filosofia calcistica ed incidere in maniera dirimente. Creando i presupposti per raggiungere un obiettivo, il salto di categoria attraverso un piazzamento playoff ancora da conquistare, che avrebbe i crismi di una vera e propria impresa calcistica.

Palermo categorico, sotto questo profilo, assolutamente restio a vincolarsi per la prossima stagione sulla base dell'impellenza di cambiare guida tecnica nell'immediato. Alla ricerca sì di un traghettatore in grado di cambiare velocità di crociera e correggere la rotta in extremis, ma determinato ad essere libero di selezionare con minuziosità, oculatezza ed attenzione il tecnico ideale per la prossima stagione. Appuntamento rimandato alla prossima estate, quando, dopo la stucchevole e trasversale serie di topiche gestionali e di valutazione in seno a management ed area sportiva dell'ultimo biennio, sarà di fatto vietato sbagliare i profili chiave nella rivisitazione dell'intero organigramma. Casting estenuante ma vano nella giornata di ieri, impossibile trovare il punto di convergenza tra le parti quando le reciproche aspettative sono all'origine così distanti. Già all'ora di cena di lunedì 17 marzo, salvo improbabili colpi di scena, il capitolo era di fatto chiuso. Probabilmente ha, ancora una volta, prevalso l'intima ed opinabile convinzione che nessuno tra i profili candidati a succedere ad Alessio Dionisi incarnasse spessore e requisiti professionali sufficienti a cambiare la storia di questo finale di campionato in un lasso temporale così ridotto. In un'atmosfera quasi surreale, Alessio Dionisi si ritroverà ancora occhi negli occhi con i suoi calciatori domani a Torretta. Virtualmente sfiduciato da club, tifosi ed ambiente, ma clamorosamente ancora in sella. Per mere situazioni contingenti ed assenza di alternative ritenute effettivamente spendibili dal club alle condizioni auspicate. Tanto rumore per nulla. Forse è proprio lui, insieme a quella che ad oggi ancora la sua squadra, il primo ad essere sorpreso.