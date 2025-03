Palermo, casting panchina: dubbi e distanze, ora il futuro di Dionisi…

Perplessità e distanze con i potenziali eredi sondati per il dopo Dionisi: il Palermo riflette potrebbe clamorosamente decidere di confermare il tecnico toscano fino al termine della stagione.

Mediagol ⚽️ 17 marzo 2025 (modifica il 17 marzo 2025 | 23:50)

Ore frenetiche in casa Palermo, con la questione panchina che tiene banco ed il futuro di Dionisi sempre in bilico ma non ancora definito come sembrava nelle prime ore di questa mattina.

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, l’ipotesi di un esonero di Dionisi, che pareva ormai prossimo ad essere ratificato, sta progressivamente perdendo quota col trascorrere del tempo. Il casting andato in scena per individuare l’erede dell’ex Sassuolo sulla panchina rosanero non avrebbe fin qui fornito gli effetti sperati.

Vincenzo Vivarini era il profilo reputato più idoneo alla contingenza per conoscenza e background recente in categoria, attitudini tattiche e caratteriali. De Biasi ed Aquilani le opzioni alternative, con alcune perplessità di matrice diversa in relazione a rispettive peculiarità e momento storico vissuto dalla squadra. Tuttavia il club non avrebbe trovato il punto di convergenza sotto il profilo progettuale e contrattuale con nessuno degli interlocutori sondati al momento.

Il Palermo cerca un traghettatore in grado di valorizzare al meglio le potenzialità della rosa per l’ultimo scorcio di regular season e giocarsi le residue chances promozione negli eventuali playoff, per poi ripartire la prossima estate con un ventaglio di opzioni molto più ampio ed individuare l'allenatore ideale al fine di edificare un progetto duraturo e vincente. Magari facendo tesoro dei numerosi errori programmatici, gestionali e di valutazione che hanno pesantemente condizionato l'ultimo biennio. Ovviamente chi deve prendere in dote una patata, gustosa ma bollente, in virtù di classifica attuale ed aspettative della piazza, pretende almeno un ulteriore anno di contratto che dia un minimo di garanzia e proiezione futuribile al suo lavoro. L’opzione di rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A, impresa obiettivamente difficile da ipotizzare in ragione delle premesse odierne, non è un elemento di appeal sufficiente a sposare la causa per i profili fin qui contattati.

Ragion per cui, consultazioni e contatti proseguono in queste ore, ma l’ipotesi di una conferma di Dionisi fino al termine della stagione in corso prende concretamente corpo. Tutto può accadere ma proprio come durante la sosta invernale, che decretò l’esonero dell’ex ds De Sanctis, Dionisi dovrebbe alla fine clamorosamente rimanere in sella. Più per mancanza di alternative ritenute da management e proprietà funzionali alle esigenze della squadra nell'immediato, che per reale ed unanime convinzione di riuscire ancora svoltare la stagione con il tecnico toscano alla guida.

Seguiranno aggiornamenti...