Palermo, tanti in cerca di garanzie e rinnovi: da Accardi e Valente fino a Marconi

I due difensori e l'esterno sinistro vanno in scadenza nel 2022, ma la società non ha fretta di stipulare un accordo

Apre così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che punta i riflettori sulla questione rinnovi in casa Palermo . Diversi, infatti, i calciatori con il contratto in scadenza nel 2022 e che, dalla prossima finestra invernale di calciomercato, potrebbero già cercare un'altra destinazione diversa dal capoluogo siciliano. Nonostante questo, però, la società targata Hera Hora non sembra aver fretta considerato il fatto che, prima di accordarsi con ogni singolo giocatore per prolungare il rapporto sportivo, ricercherà conferme sul campo. Tra le pedine rosanero che aspettano notizie dal club sul fronte rinnovi c'è anche Odjer , che dopo una stagione passata tra ali e bassi arriva al suo ultimo anno di legame con i rosanero. Ai microfoni di una radio ghanese (Zylofon FM), il centrocampista ha parlato proprio del suo futuro con la compagine di Viale del Fante e di un suo eventuale addio in caso di mancato rinnovo: "Ho parlato col mio agente e mi ha detto che al momento il mercato è lento, ma tutto è possibile. Ho un anno di contratto, tutto può succedere".

A differenza dei nomi sopra citati, chi naviga in acque tranquille per quel che riguarda la questione rinnovi è certamente Buba Marong. Il difensore gambiano - dopo ottime prestazioni sfoderate nella seconda parte della scorsa stagione - sembra essersi guadagnato un prolungamento contrattuale fino al 2023. Impiegato sia come centrale nel terzetto davanti a Pelagotti, che come terzino o esterno, Marong ha rappresentato per GiacomoFilippi una valida e duttile alternativa per il suo organico. Tali circostanze - oltre al suo rendimento sul campo - hanno portato la società a rendere il giocatore africano l'unico pronto a rinnovare il suo contratto prima dell'inizio della stagione.