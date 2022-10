Palermo, tante similitudini col Cittadella: pochi gol e ultimi 15′ a secco o quasi…

Palermo e Cittadella a secco negli ultimi 15' di gara. Veneti in gol solo una volta

Mediagol ⚽️

Il Palermo di Eugenio Corini è già proiettato al prossimo match interno contro il Cittadella guidato da Gorini, valido per la decima giornata del campionati di Serie B 2022-2023. Dando un'occhiata ai numeri registrati dalle due squadre, in questo primo scorcio di campionato, nella sfida in programma al "Renzo Barbera" domenica 23 ottobre alle 16:15, non c'è da aspettarsi "botti" nel finale tra rosanero e granata. Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", in vista della gara tra la compagine di Eugenio Corini e quella di Edoardo Gorini.

Tra Palermo e Cittadella, il conto dei gol realizzati degli ultimi quindici minuti di gioco è davvero minimo: solo uno, messo a segno dai veneti, al 92’ nel match vinto in casa col Frosinone - scrive il noto quotidiano. Per gli uomini di Corini, invece, non è mai arrivato un gol nei quindici minuti che precedono il fischio finale, eccetto pali e traverse, anche pesanti per il risultato finale.

Tranne contro Reggina e Ternana, quando la squadra di Corini si è trovata sotto, i rosanero hanno tenuto viva fino all’ultimo la possibilità di pareggiare i conti o, come sabato scorso col Pisa, di riportarsi in vantaggio Tentativi, però, sempre risultati vani. Quando scocca il minuto 76' sul cronometro, Brunori e compagni non sono mai riusciti a trovare la via del gol. Dall'altra parte il Cittadella, che nonostante la posizione in classifica attualmente occupata dalla formazione veneta, è la squadra che tira di più in tutta la Serie B (173 conclusioni finora per i granata) e il Palermo insegue poco distante, al quarto posto (158 tentativi, in mezzo solo Parma e Frosinone con 164 tiri a testa).

Per il numero di conclusioni a rete tentate Palermo e Cittadella sono vicine alla vetta della speciale classifica, entrambe però stanno parecchio in basso per gol realizzati. Non a caso, hanno la seconda (4,6% per i veneti) e terza (5,7% per i rosa) percentuale di realizzazione del torneo, dietro solo al Perugia, che converte in gol solo il 3,4% delle proprie conclusioni a rete, e infatti ha il peggior attacco del campionato, oltre ad essere ultimo in classifica. Dopo gli umbri, però, vengono proprio le due contendenti che domenica prossima scenderanno in campo al Barbera, in una partita che non promette ribaltoni finali o reti sul gong. Almeno, finora il Palermo non ne ha mai fatte e il Cittadella ne ha realizzata solo una contro il Frosinone al "Tombolato" - chiude così il GdS.