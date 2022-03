Palermo, tabu del ‘Partenio’ in Serie C: rosa a caccia del primo successo in Irpinia

La formazione di Baldini dovrà interrompere un tabù davvero insidioso, con l'ultimo successo in Irpinia datato 2017

"Non è un campo inespugnabile, ma in Serie C il «Partenio» diventa una sorta di kryptonite per il Palermo. I rosa hanno vinto quattro volte sul campo di Avellino in tutta la loro storia, ma mai giocando in terza serie". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che punta i riflettori sul bilancio negativo del Palermo tra le mura nemiche del 'Partenio Lombardi' di Avellino. I rosa nel match in programma domani alle 14:30, andranno a caccia di un successo che manca dal 2017, quando in Serie B un 3-1 portò i siciliani ad un successo che si rivelerà poi essere l'ultimo sul rettangolo verde irpino.

Nella scorsa stagione entrambe le sfide esterne contro i campani sono terminate con il risultato di 1-0, sia in regular season che nel match che ha decretato la fine del sogno playoff per la squadra al tempo allenata da Giacomo Filippi. In Serie C è addirittura il gol a mancare da tempo, con l'ultima rete siglata al 'Partenio' che risale alla stagione '97/98, sfida valida per l'esordio nel campionato di C1 vinto dall'Avellino per 2-1, nella quale era arrivata la firma di Dittgen.

Un tabù dunque estremamente duraturo che si aggiunge alle difficoltà indubbie che il Palermo sta incontrando in trasferta. Una serie negativa da abolire, in un terreno di gioco e contro un avversario certamente ostico, per numeri, gioco e posizione di classifica, in quello che non può non essere considerato uno scontro per le zone nobili dei playoff.