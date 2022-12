Palermo, tabù Barbera: rosa senza vittoria da più di un mese, il Cagliari…

Operazione continuità. Il Palermo di Eugenio Corini si appresta ad affrontare il Cagliari di Fabio Liverani nel match valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie B . I rosanero sono reduci da tre risultati utili consecutivi e il diktat è quello di proseguire sulla strada intrapresa per cercare di allungare rispetto alla zona rossa del torneo cadetto, distante attualmente una sola lunghezza.

Il derby delle Isole è in programma domenica 18 dicembre alle ore 18.00 nella suggestiva cornice del Renzo Barbera, dove il Palermo non vince dallo scorso 5 novembre quando un gol di Marconi mandò al tappeto il Parma di Pecchia. In occasione delle ultime due apparizioni nell'impianto di viale del Fante, Brunori e compagni hanno faticato racimolando una sconfitta contro il Venezia e un pareggio contro il Como. Più in generale nel corso di quest'annata, la squadra di Corini è riuscita a portare a casa l'intera posta in palio davanti al proprio pubblico in sole tre occasioni. All'esordio contro il Perugia (2-0 il finale), lo scorso 9 settembre contro il Genoa (1-0 con l'ultimo graffio di Brunori al Barbera) e, appunto, contro il Parma (2-0).