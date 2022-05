Palermo-Virtus Entella, superata quota 32mila spettatori: Domani i biglietti…

Sono 32467 i tagliandi emessi fino a questo momento per Palermo-Virtus Entella. I rosanero superano il loro stesso record con la Triestina

Dal primo giorno di vendita fino alla sera del 20 maggio, vigilia del match, sono stati emessi in totale 32467 tagliandi. Per il momento non sarà possibile acquistare ulteriori biglietti per la partita contro la Virtus Entella né su VivaTicket né nei vari punti vendita ma il club rosanero non esclude il fatto che possano emergere nuove possibilità di reperimento dei ticket proprio il giorno stesso della gara (LEGGI QUI).